“Cuando el ritmo manda”: DJ Krazytouch, Ean Royers y Mr. H presentan ‘Despacito’

‘Despacito’ es la más reciente colaboración de los artistas DJ Krazytouch,Ean Royers y Mr. H, bajo la producción del cartagenero York Andrez,reconocido por consolidar múltiples éxitos a nivel local, nacional e internacional, llevando siempre el nombre de Cartagena muy en alto. Y esta producción no será la excepción.

La canción nació de manera orgánica y espontánea.

“El tema surge creando la melodía del coro y parte de mi estrofa un día normal en mi casa, usando un beat de YouTube. Luego me encontré con Mr. H, le mostré las melodías que tenía y nos reunimos con DJ Krazytouch, donde construimos toda la canción: letras, melodías y estructura.

Finalmente, materializamos el proyecto con York Andrez, quien fue el productor de esta obra”, explicó Ean Royers, ‘Despacito’ relata la historia de una chica que sabe cómo mover su cuerpo y robarse todas las miradas. Es un tema divertido, rítmico y contagioso, creado para poner a la gente a bailar. Está dirigido a los amantes del Dancehall, Shatta, Afro-Dancehall y los sonidos de fusión global, conectando con quienes disfrutan de la buena vibra, la energía y el ambiente festivo.

El video oficial, ya disponible en todas las plataformas digitales, acompaña perfectamente la esencia del tema con una propuesta visual auténtica y dinámica. Fue dirigido por Carlos Marín, director radicado en Colombia, y grabado en una reconocida discoteca de Cartagena. El clip muestra a los artistas interactuando con dos mujeres que, al final, se entregan al baile y al beat, transmitiendo una fuerte vibra de vida nocturna, fiesta y celebración.

“Tenemos expectativas muy altas. Es un tema trabajado con mucho amor y dedicación para todos nuestros seguidores, y confiamos en que nos permitirá llegar a un público más amplio. Creemos firmemente que este proyecto puede llevarnos a un nivel internacional”, afirmó Mr. H.

Finalmente, los artistas adelantaron que se vienen nuevos lanzamientos y colaboraciones en distintos géneros musicales, proyectos en los que participarán los tres y que esperan conecten con sus seguidores y con un público cada vez más amplio.

