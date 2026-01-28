Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 28
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy miércoles 28 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
Francisco Eladio Ramírez
Carrera 76a #2a - 04
Los Cámbulos
Calle 9 #39 - 01
Carrera 37 con calle 9
Barrio Berlín
Calle 5n #31b - 90
Villa del Lago
Carrera 25d con 72e
Pendiente por reparación:
Prado de Oriente
Calle 28 con 24a
Siloé
Calle 7 oeste con 44b
ENERGÍA
Cambio de ocho postes de concreto en:
Barrio el Popular
Calle 45a norte con carrera 5 norte.
Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.
Instalación de cable ecológico en:
Barrio Berlín
Av 2b norte hasta Av 2f norte, entre calles 34 hasta 36
Corregimiento La Elvira
Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.