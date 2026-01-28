Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 28

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 28

Esteban Herrera

Hoy miércoles 28 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Francisco Eladio Ramírez

Carrera 76a #2a - 04

Los Cámbulos

Calle 9 #39 - 01

Carrera 37 con calle 9

Barrio Berlín

Calle 5n #31b - 90

Villa del Lago

Carrera 25d con 72e

Pendiente por reparación:

Prado de Oriente

Calle 28 con 24a

Siloé

Calle 7 oeste con 44b

ENERGÍA

Cambio de ocho postes de concreto en:

Barrio el Popular

Calle 45a norte con carrera 5 norte.

Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.

Instalación de cable ecológico en:

Barrio Berlín

Av 2b norte hasta Av 2f norte, entre calles 34 hasta 36

Corregimiento La Elvira

Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad