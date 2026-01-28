Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy miércoles 28

Hoy miércoles 28 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Francisco Eladio Ramírez

Carrera 76a #2a - 04

Los Cámbulos

Calle 9 #39 - 01

Carrera 37 con calle 9

Barrio Berlín

Calle 5n #31b - 90

Villa del Lago

Carrera 25d con 72e

Pendiente por reparación:

Prado de Oriente

Calle 28 con 24a

Siloé

Calle 7 oeste con 44b

ENERGÍA

Cambio de ocho postes de concreto en:

Barrio el Popular

Calle 45a norte con carrera 5 norte.

Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.

Instalación de cable ecológico en:

Barrio Berlín

Av 2b norte hasta Av 2f norte, entre calles 34 hasta 36

Corregimiento La Elvira

Suspensión temporal del servicio de energía, a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.