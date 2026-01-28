Censo empresarial toma el pulso del norte de Boyacá

La Cámara de Comercio de Duitama avanza en la realización del Censo Empresarial 2026 en varios municipios del norte de Boyacá, con el objetivo de actualizar la información del sector productivo y conocer el estado real del comercio en esta zona del departamento.

La jornada se desarrolla con el apoyo de las alcaldías municipales y ya ha sido aplicada en Chita, Jericó, Chiscas, El Espino, Guacamayas, Panqueba y El Cocuy, mientras que en los próximos días continuará en Huicán y otros municipios de las provincias de Tundama, Norte y Valderrama.

«...El censo nos permite identificar las necesidades, las vocaciones económicas y el potencial comercial de cada municipio...», explicó Carlos Javier Molano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, quien señaló que el ejercicio incluye establecimientos tanto registrados como no registrados.

FOTOS | CÁMARA DE COMERCIO DUITAMA

La información recolectada servirá como base para diseñar programas de fortalecimiento empresarial y estrategias de desarrollo económico regional, al tiempo que la entidad recordó que el personal encuestador está debidamente identificado para garantizar transparencia y confianza durante el proceso.