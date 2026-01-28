Cayeron ‘el Negrito’ y ‘el Cabeza’ por hurtar un iPhone en San José de los Campanos

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de un celular a una ciudadana, en el barrio San José de los Campanos.

El resultado operativo se llevó a cabo en el sector Los Cocos, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución lograron capturar a ‘el Negrito’ y ‘el Cabeza’, de 20 y 22 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado un celular iPhone avaluado en más de dos millones de pesos.

Los indiciados, al parecer, harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto en la modalidad de raponazo. Durante el procedimiento fue recuperado el equipo móvil y entregado a su propietaria, quien agradeció la oportuna reacción policial.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 67 personas por este delito.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.