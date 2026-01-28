Caos en Villa Rosita: presunto linchamiento deja un hombre herido y dos capturados

Momentos de pánico y confusión se vivieron en la tarde de este martes en la avenida principal del barrio Villa Rosita. Un hecho de violencia, captado en video por residentes del sector, muestra la brutal agresión de la que fue víctima un hombre de 41 años, quien terminó inconsciente en el pavimento tras ser atacado con objetos contundentes.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que, tras la intervención de la patrulla de vigilancia, se logró la captura de dos sujetos de 28 y 31 años, señalados por el delito de lesiones personales. Por su parte, el hombre herido fue trasladado de urgencia a una clínica cercana con traumatismos causados por el impacto de piedras.

Aunque inicialmente la comunidad reportó el suceso como un intento de atraco, versiones alternativas sugieren que pudo tratarse de una riña originada por malos entendidos entre personas ajenas al barrio.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo ciudadanos arremeten contra un hombre que vestía suéter azul y casco de motocicleta, golpeándolo con varillas mientras otros transeúntes huían del lugar en medio de gritos.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el origen del conflicto y determinar si los capturados son responsables directos de las lesiones que mantienen a la víctima bajo pronóstico reservado.