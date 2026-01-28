Bajó el café en Colombia HOY miércoles 28 de enero, según la Federación Nacional de Cafeteros

El café no solo es un producto de exportación para Colombia, sino también un elemento central en la vida cotidiana de millones de personas, desde el campo hasta las ciudades, donde su consumo hace parte de hábitos culturales profundamente arraigados.

Colombia se ha posicionado internacionalmente por su café suave, resultado de procesos de recolección manual, selección del grano y métodos de beneficio que buscan mantener estándares altos en cada etapa de producción.

En los últimos años, el café colombiano ha ganado mayor protagonismo en mercados especializados, donde se valora el origen, la trazabilidad y los procesos sostenibles, lo que ha permitido a algunos productores acceder a mejores oportunidades comerciales, esto avalado por la Federación Nacional de Cafeteros.

Además de la producción del café, la cadena cafetera incluye actividades como la transformación, el transporte y la comercialización, generando empleo y dinamizando economías locales en distintas regiones del país.

Precio del café HOY 28 de enero en Colombia

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 28 de enero es de 2.536.000 pesos por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos,

El informe también señala que el precio de la pasilla contenida en pergamino para este jueves se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy miércoles 28 de enero en las diferentes ciudades del país

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, la Federación Nacional de Cafeteros publicó el precio con el que el café colombiano se cotiza en las diferentes ciudades del país. Según el informe diario, estos son los valores que se manejan actualmente en las distintas regiones de Colombia:

ARMENIA : Carga: 2,536,500 // Kilo: 20,292 // Arroba: 253,650

: Carga: 2,536,500 // Kilo: 20,292 // Arroba: 253,650 BOGOTÁ : Carga: 2,535,250 // Kilo: 20,282 // Arroba: 253,525

: Carga: 2,535,250 // Kilo: 20,282 // Arroba: 253,525 BUCARAMANGA : Carga: 2,534,875 // Kilo: 20,279 // Arroba: 253,488

: Carga: 2,534,875 // Kilo: 20,279 // Arroba: 253,488 BUGA: Carga: 2,537,250 // Kilo: 20,298 // Arroba: 253,725

Carga: 2,537,250 // Kilo: 20,298 // Arroba: 253,725 CHINCHINÁ : Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638

: Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638 CÚCUTA: Carga: 2,534,375 // Kilo: 20,275 // Arroba: 253,438

Carga: 2,534,375 // Kilo: 20,275 // Arroba: 253,438 IBAGUÉ : Carga: 2,535,625 // Kilo: 20,285 // Arroba: 253,563

: Carga: 2,535,625 // Kilo: 20,285 // Arroba: 253,563 MANIZALES : Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638

: Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638 MEDELLÍN : Carga: 2,535,625 // Kilo: 20,285 // Arroba: 253,563

: Carga: 2,535,625 // Kilo: 20,285 // Arroba: 253,563 NEIVA : Carga: 2,534,750 // Kilo: 20,278 // Arroba: 253,475

: Carga: 2,534,750 // Kilo: 20,278 // Arroba: 253,475 PAMPLONA : Carga: 2,534,500 // Kilo: 20,276 // Arroba: 253,450

: Carga: 2,534,500 // Kilo: 20,276 // Arroba: 253,450 PASTO : Carga: 2,534,500 // Kilo: 20,276 // Arroba: 253,450

: Carga: 2,534,500 // Kilo: 20,276 // Arroba: 253,450 PEREIRA : Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638

: Carga: 2,536,375 // Kilo: 20,291 // Arroba: 253,638 POPAYÁN : Carga: 2,536,625 // Kilo: 20,293 // Arroba: 253,663

: Carga: 2,536,625 // Kilo: 20,293 // Arroba: 253,663 SANTA MARTA : Carga: 2,538,125 // Kilo: 20,305 // Arroba: 253,813

: Carga: 2,538,125 // Kilo: 20,305 // Arroba: 253,813 VALLEDUPAR: Carga: 2,535,750 // Kilo: 20,286 // Arroba: 253,575

