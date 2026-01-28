Así es la historia de Yaakov Harary, preso político del chavismo liberado: narró su detención
Así es la historia de Yaakov Harary, preso político del chavismo liberado: narró su detención
11:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Detenido liberado. I Foto: Getty Images.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Así es la historia de Yaakov Harary, preso político del chavismo liberado: narró su detención
11:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles