Aproveche los alivios de la DIAN: descuentos en intereses y sanciones por emergencia económica

La Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena informa a la ciudadanía que ya se encuentran disponibles los alivios tributarios transitorios establecidos en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional. Estas medidas están orientadas a facilitar que los contribuyentes con obligaciones vencidas o pendientes puedan normalizar su situación fiscal en condiciones excepcionales.

Los beneficios incluyen reducciones en sanciones e intereses, facilidades para la corrección o presentación de declaraciones omitidas, mecanismos de conciliación judicial y la posibilidad de regularizar activos mediante el Impuesto de Normalización Tributaria. Cada medida cuenta con fechas límite específicas durante los primeros meses de 2026.

Principales alivios tributarios del Decreto 1474 de 2025

Obligaciones en mora (Artículo 20)

Los contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora al 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a:

● Reducción de la tasa de interés al 4,5 % efectivo anual, muy por debajo de la tasa ordinaria, que es del 22,36%

● Disminución de sanciones al 15 %, lo que representa un ahorro significativo.

Para acceder, es necesario pagar el 100 % del impuesto hasta el 31 de marzo de 2026.

Correcciones y declaraciones omitidas (Artículo 21)

Los contribuyentes que necesiten corregir declaraciones o presentar las omitidas podrán acceder, antes del 30 de abril de 2026, presentando las declaraciones omitidas o corregidas, a los siguientes beneficios:

● Eliminación total de intereses moratorios, lo que reduce significativamente el costo de ponerse al día.

● Reducción del 15 % en las sanciones aplicables.

● Para acceder, es necesario pagar el 100 % del impuesto adeudado y/o cumplir con la obligación formal correspondiente.

Subsanación de obligaciones formales (Artículo 22)

Este beneficio permite regularizar obligaciones formales incumplidas como RUT, exógena, RUB y/o declaración de activos en el exterior mediante:

● La presentación de la obligación formal pendiente.

● El pago del 3 % de los ingresos brutos que figuren en la declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según sea el caso, del año gravable 2024.

● El pago del 2 % del valor del patrimonio bruto y/o activos totales poseídos a 31 de diciembre del año gravable 2025, para los no obligados a declarar por el año gravable 2024.

● Este beneficio también aplica para quienes se les haya proferido pliego de cargos o resolución sanción que se encuentre en firme en sede administrativa.

● Tope máximo de sanción: 1.500 UVT ($78.561.000)

Fecha límite: 30 de abril de 2026 para declarantes y 31 de marzo de 2026 para no declarantes.

Conciliaciones contencioso-administrativas (Artículo 23)

Los contribuyentes que hayan presentado demandas de nulidad y restablecimiento del derecho antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan sentencia en firme, podrán solicitar conciliación con la DIAN —presentando memorial aceptando los hechos discutidos— con los siguientes beneficios:

● En única o primera instancia, las sanciones se reducen al 15 % y los intereses moratorios al 4,5 %.

● En segunda instancia, las sanciones se reducen al 20 % y los intereses moratorios al 4,5 %.

● Si se trata de una resolución que impone únicamente una sanción, esta se reduce al 20 %.

● En los casos de devolución improcedente, el contribuyente debe pagar el 30% de la sanción actualizada y reintegrar el valor devuelto de manera improcedente.

Vigencia del beneficio: hasta el 31 de mayo de 2026.

Impuesto de Normalización Tributaria (Artículos 24–31)

Para contribuyentes que hayan omitido activos o incluido pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026:

● Tarifa del 19 %.

● No genera comparación patrimonial ni renta líquida gravable.

Vencimiento: 31 de julio de 2026.