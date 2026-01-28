ANTHOC denuncia intento de “burlar” deudas laborales en el Hospital de Turbaco

La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y los Servicios Complementarios de Colombia – ANTHOC, Seccional Bolívar, solicitó la intervención y acompañamiento institucional al Ministerio del a Trabajo y Seguridad Social en calidad de garante, frente a las actuaciones adelantadas por la ESE Hospital Local de Turbaco y la Alcaldía Municipal de Turbaco en torno al respeto de los derechos laborales, constitucionales y sociales de los trabajadores de esa entidad hospitalaria.

En una misiva suscrita por el presidente de ANTHOC Bolívar, Roberto Miguel Bustamante Orozco, se precisa la preocupación de la asociación sindical “con ocasión de la intención manifestada por los directivos de la ESE Hospital Local de Turbaco de declarar la prescripción de acreencias laborales y prestacionales adeudadas a los funcionarios asistenciales de dicha entidad, derivadas de la crisis financiera que históricamente ha atravesado el centro hospitalario” muy a pesar de estar debidamente y legalmente reconocidas.

La comunicación expresa que, “en la actualidad, la Alcaldía Municipal de Turbaco, en cabeza de la doctora Claudia Espinosa Puello y la ESE Hospital Local de Turbaco han sido beneficiarias de la aprobación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual incluye expresamente el reconocimiento y pago de las obligaciones laborales y prestacionales pendientes a favor de los trabajadores del Hospital”, pese a lo cual ahora se intenta burlar esos derechos laborales.

“No obstante lo anterior, se ha informado a los trabajadores que se pretende aplicar la figura de la prescripción respecto de las acreencias causadas desde el año 2019 hacia atrás, situación que genera un grave perjuicio económico y vulnera principios constitucionales como la protección al trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la favorabilidad” pese a estar reconocidos e inscritos como deuda dentro de un proceso de saneamiento fiscal”, advierte la misiva.

La repulsa de los trabajadores representados por ANTHOC Bolívar radica por lo expresado en la reunión celebrada el 16 de enero de 2026 en la sede de la Alcaldía Municipal de Turbaco, en la que los asesores jurídicos de la ESE Hospital Local de Turbaco manifestaron a los trabajadores que, textualmente, “existían deudas prescritas impagables”, frente a lo cual esta organización sindical dejó constancia expresa de su inconformidad y anunció la interposición de las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y demás entes de control competentes, con el fin de evitar un detrimento injustificado en los derechos económicos de los trabajadores, quienes han sido reconocidos socialmente como verdaderos ”héroes de la patria”.

Por último, ANTHOC Bolívar solicita respetuosamente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social “se sirva convocar y liderar una Mesa de Diálogo Social, con participación indelegable de las siguientes autoridades, a fin de analizar la situación descrita y concertar alternativas de solución que garanticen la protección efectiva de los derechos laborales afectados:

1. Gobernador del Departamento de Bolívar.

2. Alcaldesa Municipal de Turbaco – Bolívar.

3. Presidente del Concejo Municipal de Turbaco – Bolívar.

4. Gerente de la ESE Hospital Local de Turbaco – Bolívar.

5. Personero Municipal de Turbaco.

6. Contralor Municipal de Turbaco.

7. Defensor del Pueblo.

8. Procurador(a) Provincial.

9. Procurador(a) Regional.

10. Contraloría Departamental de Bolívar.

11. Contralor – Gerencia Cartagena.