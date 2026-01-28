Abogado de familia del profesor Neill Felipe Cubides pedirá reunión personal con el alcalde Galán
Juan David Bazzani, abogado de la familia del profesor Neill Felipe Cubides, habló sobre el avance de las investigaciones en el caso.
Neill Felipe Cubides, profesor del Externado. Foto: suministrada.
En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Juan David Bazzani, abogado de la familia del profesor Neill Felipe Cubides, quien se refirió a las investigaciones del caso, las hipótesis que se están manejando tras la muerte del académico, y reveló las razones por las cuales le están pidiendo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una reunión personal.
Escuche la entrevista completa a continuación:
