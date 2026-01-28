El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abogado de familia del profesor Neill Felipe Cubides pedirá reunión personal con el alcalde Galán

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Juan David Bazzani, abogado de la familia del profesor Neill Felipe Cubides, quien se refirió a las investigaciones del caso, las hipótesis que se están manejando tras la muerte del académico, y reveló las razones por las cuales le están pidiendo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una reunión personal.

Escuche la entrevista completa a continuación:

