¿A qué horas juega Luis Díaz en Liga de Campeones? Agéndese con el partido PSV vs Bayern Múnich.

La primera fase de la Champions League 2025-26 termina este miércoles 28 de enero con 18 partidos jugándose en simultáneo, esto con el objetivo de definir a los clasificados directos para octavos de final y aquellos que avanzan a la ronda de play-offs.

De momento, el Arsenal de Cristhian Mosquera y el Bayern Múnich de Luis Díaz son los únicos clubes que aseguraron, de manera anticipada, su presencia en el lote de los 16 mejores del certamen; entretanto, equipos como el Sporting de Luis Suárez, el Barcelona y la Juventus de Juan Cabal aseguraron, como mínimo, los play-offs.

Finalmente, los modestos Slavia Praga y Kairat, se suman a Villarreal y Eintracht Frankfurt como los únicos eliminados de cualquier opción.

¿A qué horas juega Luis Díaz en Liga de Campeones?

El Bayern Múnich de Luis Díaz jugará este miércoles 28 de enero frente al PSV en el Philips Stadion, a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana). El minuto a minuto de este partido lo podrá seguir en la página web de Caracol Deportes.