Vuelve el sabor a Bicentenario: todo listo para la 7ma edición del Festival del Frito

Cartagena se alista para celebrar una de sus tradiciones gastronómicas más representativas: el Festival del Frito cartagenero, y a esta agenda de ciudad se suma la séptima edición del Festival del Frito de Bicentenario, evento organizado por la Junta de Acción Comunal de Bicentenario con el apoyo de la Fundación Santo Domingo y del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC.

Este Festival tendrá lugar del 29 de enero al 2 de febrero, desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., en la plazoleta de la Institución Educativa Jorge García Usta – La Salle, en el Megabarrio Bicentenario. Contará con la participación de 13 matronas de la comunidad y los precios están al alcance de todos.

“Desde la Fundación Santo Domingo seguimos acompañando iniciativas que nacen de la comunidad y celebran su identidad y ponen en valor el capital cultural del territorio y lo convierten en oportunidades El Festival del Frito es una muestra de cómo la tradición gastronómica fortalece el emprendimiento local, visibiliza a Bicentenario y contribuye al desarrollo social del Megabarrio. Invitamos a la ciudadanía a sumarse a esta celebración y a apoyar a las matronas, portadoras de nuestra cocina tradicional”, afirmó Dolly González, gerente del Megabarrio Bicentenario de la Fundación Santo Domingo.

Este festival se consolida como parte de la oferta cultural y gastronómica descentralizada de Cartagena, sumándose a otros espacios barriales que preservan la cocina tradicional como patrimonio vivo de la ciudad y fortalecen la integración desde los territorios.

“Este es un festival hecho por la comunidad y para la ciudad. El año pasado recibimos cerca de 2.000 asistentes y este año esperamos superar esa cifra, que más familias y visitantes conozcan Bicentenario y disfruten de nuestros fritos, nuestra música y nuestra gente”, agregó Amaury Rangel, presidente de la JAC de Bicentenario.

Este evento contará con la presentación de artistas locales, grupo folclóricos y muchas sorpresas.