Verónica Monterrosa Torres, nueva Directora Ejecutiva de la Escuela de Posgrados UTB

La Universidad Tecnológica de Bolívar continúa con su proceso de renovación académica y administrativa para seguir liderando, desde la educación superior, el desarrollo integral de Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano. En 2025 la UTB reforzó su oferta con la creación de tres escuelas de pregrado (Transformación Digital; Negocios, Leyes y Sociedad; y Arquitectura, Ingeniería y Diseño); en 2026 el foco estará en impulsar los niveles académicos más altos y, para ello, la universidad trabajará en el lanzamiento y consolidación de la nueva Escuela de Posgrados UTB.

Para liderar este proyecto, que hoy tiene en su oferta 37 especializaciones, 20 maestrías y 4 doctorados, la UTB oficializó la llegada de Verónica Monterrosa Torres como nueva Directora Ejecutiva de la Escuela de Posgrados. Este nombramiento busca fortalecer aún más la articulación con el entorno productivo de la región e impulsar el posicionamiento de la UTB y Cartagena como destino para la formación de posgrados de alta calidad.

“Acepté este reto desde la convicción profunda de que la educación transforma vidas y debe entenderse como un proceso que acompaña a las personas a lo largo de todas las etapas de su proyecto personal y profesional. La Escuela de Posgrados de la UTB representa una plataforma para potenciar talentos y generar impacto real, ofreciendo programas alineados con las necesidades del entorno. Como universidad empresarial por excelencia, la UTB tiene una relación cercana con el sector productivo y; desde mi experiencia tanto en lo público como en lo privado, aportaré a la articulación entre ambos sectores para consolidar una escuela pertinente, de alta calidad y orientada a la transformación regional”, señaló Verónica Monterrosa.Según explica Verónica Monterrosa, en un mundo cada vez más globalizado y en constante cambio, la formación profesional debe evolucionar al mismo ritmo que el entorno, las organizaciones y los modelos de negocio. En este contexto, estudiar un posgrado deja de ser una opción complementaria para convertirse en una necesidad estratégica, ya que permite a los profesionales responder con mayor solidez a los retos actuales, adaptarse y aportar valor real en escenarios cada vez más complejos y competitivos.

“Realizar un posgrado no solo está asociado al ascenso laboral, sino al fortalecimiento integral del perfil profesional. Es una oportunidad para profundizar en áreas de interés, desarrollar nuevas competencias y llevar los conocimientos adquiridos en el pregrado a un nivel superior. Tanto para quienes ocupan cargos directivos, lideran empresas o inician proyectos de emprendimiento e innovación, el posgrado potencia el liderazgo, la visión estratégica y la capacidad de mantenerse vigente, enfocado y alineado con las exigencias del contexto actual”, finalizó la Directora Ejecutiva de la Escuela de Posgrados de la UTB.

Perfil de Verónica Monterrosa

La nueva Directora Ejecutiva de la Escuela de Posgrados UTB es abogada de profesión, especialista en Derecho Comercial y Magíster en Administración de Empresas (MBA), egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En su ejercicio profesional, Monterrosa cuenta con más de 17 años de experiencia en cargos de alta dirección en los sectores educativo, gremial, empresarial y público. Su trayectoria se ha caracterizado por un liderazgo estratégico orientado a la creación y fortalecimiento de estructuras institucionales, la optimización de procesos organizacionales y la articulación de alianzas público–privadas.

La nueva directiva de la UTB ha ocupado cargos de alta responsabilidad como Secretaria de Educación Departamental de Bolívar, Directora Ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar, Directora Administrativa de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y Secretaria General de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.