Universidad de Cartagena hace historia al obtener la certificación internacional ISO 21001:2018

La Universidad de Cartagena marca un hito en la educación superior del país al convertirse en la primera universidad pública de Colombia en obtener la certificación internacional ISO 21001:2018, un sistema especializado para la gestión de organizaciones educativas. Asimismo, se convierte en la primera institución de educación superior en Cartagena y en la Región Caribe en alcanzar este reconocimiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La entrega oficial de la certificación se realizará este miércoles 28 de enero, por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), consolidando un logro que posiciona a la Universidad de Cartagena como referente nacional en gestión de la calidad educativa.

La ISO 21001:2018 es una norma internacional diseñada para evaluar los Sistemas de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE). A diferencia de otros modelos de aseguramiento de la calidad, esta certificación no evalúa programas académicos, sino la manera en que una institución planifica, ejecuta, evalúa y mejora sus procesos educativos, garantizando una educación de calidad, inclusiva y orientada a la mejora continua.

En el caso de la Universidad de Cartagena, la certificación abarca procesos misionales, estratégicos y de apoyo, incluyendo docencia, bienestar universitario, gestión académica, seguimiento institucional, evaluación y toma de decisiones, lo que permite fortalecer de manera integral la experiencia educativa.

Uno de los aspectos más relevantes de la ISO 21001 es que amplía el concepto de “usuario educativo”, reconociendo como beneficiarios no solo a los estudiantes, sino también a docentes, personal administrativo, egresados y a la sociedad en general, reafirmando el compromiso social de la institución.

Durante el proceso de implementación, desarrollado en un periodo de siete meses, la Universidad logró avances significativos, entre ellos la creación de protocolos de acompañamiento para estudiantes de poblaciones priorizadas, la formación del 90 % de sus docentes en educación inclusiva, la puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas, la formalización de lineamientos para aulas virtuales y el fortalecimiento de 18 procesos institucionales clave.

La norma evalúa principios fundamentales como la escucha activa de los estudiantes, la promoción de la inclusión y la equidad, la gestión de riesgos educativos, la toma de decisiones basada en evidencia y la aplicación sistemática de la mejora continua. Bajo esta perspectiva, la calidad deja de ser un resultado aislado y se convierte en un proceso permanente y cotidiano.

Este logro histórico institucional es el resultado del trabajo articulado de toda la comunidad universitaria, y ratifica el compromiso de la Universidad de Cartagena con una educación pública de excelencia, responsable y alineada con estándares internacionales.

La certificación ISO 21001:2018 representa no solo un reconocimiento, sino un compromiso permanente: el de seguir construyendo, día a día, una educación de calidad al servicio de la región y del país.