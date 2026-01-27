Unibac alcanza puntaje perfecto de 100 sobre 100 en transparencia ante la Procuraduría General

Unibac obtuvo un puntaje de 100 sobre 100 en el Reporte de Auditoría del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) correspondiente al periodo 2025, según evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación.

“Es un gran reconocimiento que realza nuestro propósito de mantener y mejorar continuamente sus estándares de transparencia, como pilar fundamental de nuestra gestión institucional”, afirmó Sacra Náder David, rectora de Unibac.

El informe de auditoría del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) es la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación para verificar el cumplimiento real de la Ley 1712 de 2014 en entidades públicas.

Dicho índice contrasta el autodiagnóstico previo de la entidad con la información publicada en su sitio web, midiendo transparencia, acceso a datos, y funcionamiento de enlaces en una escala de 0 a 100 puntos.

El proceso inició con el autodiagnóstico institucional, en el cual la entidad alcanzó igualmente el máximo puntaje (100/100). Posteriormente, una auditoría externa, confirmó dicho resultado, evidenciando coherencia entre la autoevaluación y la información efectivamente publicada en los canales oficiales.

La auditoría ITA, desarrollada bajo el formulario MinTIC – Resolución 1519, evalúa aspectos clave como la transparencia activa, el acceso a la información pública, la calidad y actualización de los datos, y el correcto funcionamiento de enlaces y contenidos disponibles en los sitios web institucionales.

Este resultado refleja el compromiso permanente de la entidad con los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, fortaleciendo la confianza ciudadana y garantizando el derecho de acceso a la información pública.

Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025

Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 29/08/2025 03:39 PM

Puntaje auditoría: 100 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 26/11/2025

Tipo de formulario: Mintic Res.1519