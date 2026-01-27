TransCaribe activa desvío en la ruta X104

Debido a la realización de obras de reparación del puente Matute, entre los barrios Olaya Herrera y Las Palmeras, TransCaribe activó un desvío operacional en su ruta X104 Terminal – Pedro Romero – Centro, el cual implicará que la ruta no cubra parte de la avenida Pedro Romero, y circule por la Diagonal 32 y La Cordialidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En sentido Terminal – Pedro Romero – Centro:

A la altura de La Ye de Olaya, los vehículos continuarán por La Cordialidad hasta la intersección de El Gallo, donde girarán a la derecha para tomar la Diagonal 32, entre los barrios Los Cerezos, Chapacúa y 13 de junio, hasta llegar a la Calle 31D, y retomar su recorrido habitual por la Avenida Pedro Romero en el Cuartelillo de Olaya.

En sentido Centro – Pedro Romero – Terminal:

A la altura del Cuartelillo de Olaya, en la avenida Pedro Romero, los vehículos girarán a la derecha para tomar la Calle 31D, hacia la Diagonal 32, pasando por Trece de Junio, Chapacuá y Los Cerezos, hasta la intersección de El Gallo, donde girarán a la derecha hasta la estación Madre Bernarda donde tomarán el retorno, para seguir por toda La Cordialidad, hasta retomar su recorrido habitual en La Ye de Olaya.

Se dejarán de cubrir los paraderos: Entrada Las Palmeras, Entrada Fredonia, Cementerio de Olaya, Olaya Sector Playa Blanca, Olaya sector Estela y Centro Comercial Olaya Plaza en sentido ida, y Centro Comercial Olaya Plaza, Olaya sector La Puntilla, Olaya sector Playa Blanca, Cementerio de Olaya, Entrada Fredonia, Entrada Nuevo Paraíso y Entrada Las Palmeras, en sentido vuelta.

Este desvío estará activo hasta la terminación de las obras, estimada por el contratista en el mes de agosto. El sistema lamenta las afectaciones que este cambio pueda generar a sus usuarios, y los invita a estar atentos a redes sociales y el canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” para conocer cualquier novedad en la operación del sistema.