Terpel entrega reconocimiento a TransCaribe por una década de operación con energías limpias

La empresa Terpel entregó un reconocimiento al sistema de transporte masivo de los cartageneros, TransCaribe, exaltando el uso de energías limpias por parte de los vehículos del sistema desde el primer día de su operación.

Terpel destacó el aporte sostenido del SITM de Cartagena de Indias, en su primera década de operación, a la movilidad sostenible y al cuidado del medio ambiente en la ciudad. El reconocimiento fue recibido por la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios.

Desde 2015, el sistema moviliza a los cartageneros con una flota impulsada por gas natural vehicular, consolidándose como un referente ambiental en el transporte público del país, siendo el primer sistema de Colombia que operó con la totalidad de su flota impulsada por energías limpias.

Para Terpel, “TransCaribe cumple diez años dejando huella con un sistema que conecta, cuida y mejora el día a día de miles de personas”.

El uso de energías limpias ha permitido que TransCaribe deje de emitir a la atmósfera de Cartagena más de 1.520.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Esta cifra equivale al CO₂ que podrían absorber cerca de 53,5 millones de árboles adultos en un año, reflejando un impacto ambiental positivo de gran magnitud para la ciudad.

Actualmente, todos los vehículos del sistema cumplen con la normativa ambiental Euro V y Euro VI, que regulan estrictamente las emisiones contaminantes en el transporte automotor.

Este compromiso se mantendrá y fortalecerá con la modernización de la flota: los 72 nuevos vehículos adquiridos por la Alcaldía de Cartagena para TransCaribe, que se encuentran en proceso de construcción y ensamblaje en China, también cumplirán con todas las reglamentaciones ambientales vigentes, operando con energías limpias como el gas natural vehicular, y marcarán un nuevo hito con la llegada de los primeros buses eléctricos al sistema.