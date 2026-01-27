Sigue el malestar de los usuarios del sector salud por falta de atención

Cúcuta

La crisis del sector salud en Cúcuta producto de las decisiones del gobierno nacional han disparado el aumento de reclamaciones a las empresas promotoras.

Un reciente informe de la personería municipal deja al descubierto el aumento de las denuncias por el retraso en la atención, citas médicas, especialidades y hospitalización.

El ministerio publico admitió el crecimiento de las reclamaciones y el impacto que ha generado esta situación por culpa de los problemas que hoy padecen las Eps.

Los usuarios dijeron a Caracol Radio que “estamos muy preocupados por la falta de atención, entrar a unas urgencias cuando lo atienden a uno es después de cinco o seis horas, la consecución de una cita es un verdadero viacrucis porque no hay agenta pero tampoco acciones para intervenir ante cualquier gravedad”.

“Yo todos los días vengo a reclamar atención por entrega de medicamentos y solo me dicen que no lo hay que regrese la otra semana” dijo una mujer de 60 años.

Y finalmente otra advirtió “esto se volvió de caridad y riesgo. No sabemos que va a pasar pero todo lo han desmejorado, el gobierno nacional no responde y hay mucha gente que esta muriendo”.

Por ahora no se conoce por parte de las empresas un pronunciamiento frente a las quejas que hacen los y usuarios por esta situación.