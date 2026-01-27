Cúcuta

Sigue el malestar de los usuarios del sector salud por falta de atención

Nueva Eps y Sanitas con las mayores reclamaciones

Foto: Twitter oficial Nueva EPS.

La crisis del sector salud en Cúcuta producto de las decisiones del gobierno nacional han disparado el aumento de reclamaciones a las empresas promotoras.

Un reciente informe de la personería municipal deja al descubierto el aumento de las denuncias por el retraso en la atención, citas médicas, especialidades y hospitalización.

El ministerio publico admitió el crecimiento de las reclamaciones y el impacto que ha generado esta situación por culpa de los problemas que hoy padecen las Eps.

Los usuarios dijeron a Caracol Radio que “estamos muy preocupados por la falta de atención, entrar a unas urgencias cuando lo atienden a uno es después de cinco o seis horas, la consecución de una cita es un verdadero viacrucis porque no hay agenta pero tampoco acciones para intervenir ante cualquier gravedad”.

“Yo todos los días vengo a reclamar atención por entrega de medicamentos y solo me dicen que no lo hay que regrese la otra semana” dijo una mujer de 60 años.

Y finalmente otra advirtió “esto se volvió de caridad y riesgo. No sabemos que va a pasar pero todo lo han desmejorado, el gobierno nacional no responde y hay mucha gente que esta muriendo”.

Por ahora no se conoce por parte de las empresas un pronunciamiento frente a las quejas que hacen los y usuarios por esta situación.

