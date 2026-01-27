Revelan identidades de los reclusos fugados del CDT de Neiva, alias ‘Richard’ entre los evadidos

Las autoridades difundieron las imágenes de los siete reclusos fugados del CDT de Neiva, entre ellos alias ‘Richard’, considerado de alto perfil criminal. Foto: Policía Metropolitana / Alcaldía de Neiva.

Las autoridades confirmaron las identidades de las siete personas que se fugaron en la madrugada del lunes del Centro de Detención Transitorio (CDT) de Neiva, hecho registrado sobre las 6:05 de la mañana en el barrio El Triángulo.

Entre los evadidos se encuentra alias ‘Richard’, considerado un criminal de alto perfil, capturado recientemente en el municipio de La Plata, Huila, y señalado como autor del atentado con motocicleta bomba ocurrido en esa población. Su permanencia en el CDT había sido advertida previamente por la Administración Municipal como un riesgo para la seguridad.

Tras la fuga, la Policía Metropolitana de Neiva activó operativos de búsqueda y pidió a la ciudadanía suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea segura 314 358 7212, con el fin de ubicar a los ahora prófugos de la justicia.

El secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara Castro, reiteró que el CDT no tiene competencia legal para albergar personas de alto perfil ni vinculadas a grupos subversivos, y recordó que esta situación fue advertida en varios consejos de seguridad. Según explicó, alias ‘Richard’ fue capturado fuera de Neiva, lo que contraviene la destinación legal del centro.

Desde la Alcaldía de Neiva se informó que el alcalde Germán Casagua Bonilla había solicitado formalmente, desde el pasado 16 de enero, que no se recibieran en el CDT personas capturadas en otros municipios del Huila y con alto grado de peligrosidad, alertas que hoy toman relevancia tras la fuga.

Por su parte, el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que ya se adelantan investigaciones internas para establecer responsabilidades y que se revisan los procedimientos de vigilancia del turno en el que ocurrió la evasión.

La Personería de Neiva también se pronunció, calificando lo ocurrido como grave y reiterando el llamado al INPEC, a la Gobernación del Huila y a las autoridades del sistema penitenciario para que asuman su corresponsabilidad y prioricen el traslado de internos de alto riesgo a cárceles de máxima seguridad.

Personas fugadas del CDT de Neiva

Jhon Sebastián Becerra Lizcano

Jhon Sebastián Torres Avella

Duban Esneyder Llanos Motta

Ricardo Alfonso Guainas Guacheta

Jairo Andrés Gómez Perdomo

Maicol Andrés Perdomo Esquivel

Yeison Andrés Escobar Cruz