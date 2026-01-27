Recupera la libertad estudiante universitaria secuestrada en Ocaña, Norte de Santander

Neire Martínez, estudiante universitaria que había sido secuestrada en zona rural de Ocaña. / Foto: Perfil de Facebook.

Norte de Santander.

Las autoridades confirmaron la liberación de Neire Martínez, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, quien había sido secuestrada en zona rural de este municipio en diciembre de 2025.

La información se conoció en la madrugada de este martes, 27 de enero de 2026, luego de que organismos de seguridad adelantaran un operativo en Ocaña, tras recibir datos que señalaban que la joven estaría retenida en una vivienda del municipio.

Aunque durante la intervención no se logró ubicar a personas ni confirmar su paradero, horas después se estableció que la estudiante había sido dejada en libertad por sus captores.

La confirmación fue entregada por la hermana de Neire, quien informó a las autoridades que la joven estaba siendo trasladada hacia el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, de donde es oriunda.

Neire Martínez, de 23 años, cursa estudios de Contaduría Pública en la UFPS Ocaña y fue secuestrada el 9 de diciembre de 2025, cuando se desplazaba en motocicleta por la vereda La Ermita, zona rural del municipio.

De acuerdo con la información recopilada en su momento, la joven fue interceptada por cuatro hombres armados, quienes se la llevaron con rumbo desconocido. El joven que la acompañaba fue abandonado metros más adelante.

Desde el momento del secuestro, las autoridades adelantaron labores de inteligencia e investigación para dar con su ubicación y esclarecer los hechos.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las condiciones en las que permaneció privada de la libertad ni sobre la identidad de los responsables.