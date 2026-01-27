Ratas invaden barrios en Engativá: piden intervención a la Secretaría de Salud y a la Uaesp

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Rubén Torrado denunció que habitantes de dos barrios de la localidad de Engativá en el noroccidente de Bogotá, Bachué y Villa Cristina, están desesperados por la presencia de cientos de roedores, que ya empezaron a metérseles a sus casas.

Ante la situación, el concejal hizo un llamado tanto a la Secretaría de Salud, en cabeza del secretario Gerson Bermont, como a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en cabeza de su director Armando Ojeda.

Le puede interesar: Plaga de ratas en Bogotá: ¿qué peligro representan para la salud?

“Esto es lo que está pasando en Bogotá: basuras por todo lado. Y por eso es que existe una proliferación de roedores, de ratas. Señor director de la Uaesp, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que usted está haciendo como contingencia para que esto no suceda en la ciudad? Señor secretario de Salud, ¿cuándo iniciamos una jornada de limpieza de roedores en la ciudad? Estamos infectados de ratas en la ciudad. Cada día nos parecemos más a París; no por la Torre Eiffel, sino por las ratas en la ciudad”, dijo Torrado.

Le puede interesar: Investigadores crean un método para detectar el coronavirus con roedores

Según testimonios de afectados, ya los animales han empezado a meterse a sus casas, ingresando por los garajes, por las cuerdas de electricidad y postes, con una problemática que ya supera los 60 días.

“Hace aproximadamente 3 meses estamos viviendo esta situación terrible, no solamente en este punto; hay tres puntos más donde existe prácticamente un criadero de ratas. Las personas no toman conciencia, ustedes se pueden dar cuenta, y arrojan alimentos y basuras”, dijo Carlos Contreras, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Villa Cristina