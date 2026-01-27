Protestas en Bogotá: conductores de buses exigen garantías para trabajar

En horas de la mañana de este martes, 27 de enero, decenas de conductores llevaron a cabo un plan tortuga en la calle 13 que es una de las principales entradas a la capital del país.

Por horas estuvo bloqueada esta calle por parte de conductores que exigían seguridad y garantías para ejercer su trabajo.

Está convocatoria, según los manifestantes, se dio por el robo en las últimas horas de una buseta, por lo que exigen la intervención de las autoridades nacionales y locales para la seguridad en el sector.

Incidentes en movilidad

Muy temprano en la mañana, hacia las 6 de la mañana, la calle 80 con avenida Caracas estaba inundada debido a las lluvias de las últimas horas. Debido a esta situación no hubo paso mientras las autoridades atendían la inundación.

Las lluvias también causaron estragos en la localidad de Engativá, por la caída de un árbol sobre un tractocamión en la Calle 64 bis con Av. Cali. Los Bomberos llegaron al punto para realizar el tronzado del árbol, para liberar el corredor.