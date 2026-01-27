Precio del café en Colombia HOY, 27 de enero: Federación de Cafeteros reporta alza

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio con el que se cotiza el café en Colombia para este martes 27 de enero, valor que se calcula diariamente luego del cierre de la Bolsa de Nueva York y que garantiza un precio de compra regulado para los cafeteros del país.

Este mecanismo permite que los productores cuenten con una referencia oficial para la comercialización del grano, brindando estabilidad en el mercado interno y respaldo a miles de familias cafeteras en las distintas regiones de Colombia.

Además de fijar el precio interno del café, la FNC cumple un papel clave en la promoción del consumo a nivel nacional e internacional.

Además, la FNC posiciona al café colombiano en mercados extranjeros, contribuyendo al fortalecimiento de la economía nacional, con impacto directo en los ingresos de los caficultores.

¿Cuál es el rol de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia?

La Federación Nacional de Cafeteros no solo se encarga de publicar la cotización diaria del café, sino que también adelanta procesos de acompañamiento técnico y educativo dirigidos a los productores del país.

A través del Servicio de Extensión, la entidad facilita la transferencia de tecnología y conocimiento a los caficultores.

Con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la actividad cafetera y promover el bienestar de las familias y comunidades vinculadas al sector, fortaleciendo programas técnicos, económicos, ambientales y sociales.

Precio del café hoy martes 27 de enero en Colombia

De acuerdo con el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 27 de enero se ubicó en 2.630.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Este valor representa un nuevo incremento frente al precio registrado el lunes 26 de enero, cuando la carga se cotizó en 2.600.000 pesos, evidenciando una tendencia al alza en el mercado cafetero nacional.

Precio de la pastilla de café en Colombia HOY martes 27 de enero

En cuanto al valor de la pastilla contenida en el pergamino, la Federación Nacional de Cafeteros informó que no presentó variaciones en su precio.

Para este martes 27 de enero, el valor se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, la Federación Nacional de Cafeteros también dio a conocer el precio con el que el café colombiano se cotiza en las diferentes ciudades del país, valores que sirven como referencia para la comercialización en las distintas regiones cafeteras.

Según el informe diario, estos son los precios que se manejan actualmente en las principales ciudades de Colombia, de acuerdo con la compra de café pergamino seco bajo el estándar FR 94.

ARMENIA: Carga: 2,630,500 // Kilo: 21,044 // ARROBA: 263,050

Carga: 2,630,500 // Kilo: 21,044 // ARROBA: 263,050 BOGOTÁ: Carga: 2,629,250 // Kilo: 21,034 // ARROBA: 262,925

Carga: 2,629,250 // Kilo: 21,034 // ARROBA: 262,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,628,875 // Kilo: 21,031 // ARROBA: 262,888

Carga: 2,628,875 // Kilo: 21,031 // ARROBA: 262,888 BUGA: Carga: 2,631,250 // Kilo: 21,050 // ARROBA: 263,125

Carga: 2,631,250 // Kilo: 21,050 // ARROBA: 263,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038

Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038 CÚCUTA: Carga: 2,628,375 // Kilo: 21,027 // ARROBA: 262,838

Carga: 2,628,375 // Kilo: 21,027 // ARROBA: 262,838 IBAGUÉ: Carga: 2,629,625 // Kilo: 21,037 // ARROBA: 262,963

Carga: 2,629,625 // Kilo: 21,037 // ARROBA: 262,963 MANIZALES: Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038

Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038 MEDELLÍN: Carga: 2,629,625 // Kilo: 21,037 // ARROBA: 262,963

Carga: 2,629,625 // Kilo: 21,037 // ARROBA: 262,963 NEIVA: Carga: 2,628,750 // Kilo: 21,030 // ARROBA: 262,875

Carga: 2,628,750 // Kilo: 21,030 // ARROBA: 262,875 PAMPLONA: Carga: 2,628,500 // Kilo: 21,028 // ARROBA: 262,850

Carga: 2,628,500 // Kilo: 21,028 // ARROBA: 262,850 PASTO: Carga: 2,628,500 // Kilo: 21,028 // ARROBA: 262,850

Carga: 2,628,500 // Kilo: 21,028 // ARROBA: 262,850 PEREIRA: Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038

Carga: 2,630,375 // Kilo: 21,043 // ARROBA: 263,038 POPAYÁN: Carga: 2,630,625 // Kilo: 21,045 // ARROBA: 263,063

Carga: 2,630,625 // Kilo: 21,045 // ARROBA: 263,063 SANTA MARTA: Carga: 2,632,125 // Kilo: 21,057 // ARROBA: 263,213

Carga: 2,632,125 // Kilo: 21,057 // ARROBA: 263,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,629,750 // Kilo: 21,038 // ARROBA: 262,975

