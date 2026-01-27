Polémica, a pesar de fallo del Consejo de Estado, director encargado de la CRQ, Quindío se mantiene

Armenia

El Consejo de Estado en fallo de única instancia anuló el Acuerdo número 6 del 15 de agosto de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo de la CRQ Quindío designó a Juan Esteban Cortés Orozco como director general encargado de la entidad.

En la providencia el Consejo de Estado señala: Resulta evidente que, en el transcurso de la sesión, cuatro (4) miembros del Consejo Directivo se retiraron (Mónica Paola Bolívar Forero, representante de la Presidencia de la República; los alcaldes Jhon Steban Aristizábal Rendón (Buenavista) y Ricardo Celis Rojas (La Tebaida); y el consejero Juan Miguel Galvis Bedoya (presidente y delegado de la Gobernación del Quindío), quedando únicamente seis (6) integrantes presentes, número que resulta insuficiente para mantener el cuórum deliberatorio que exige la norma estatutaria.

Por tal razón, la votación para designar al director general encargado se realizó sin el soporte mínimo que otorga validez a las decisiones del Consejo Directivo, pues se llevó a cabo sin que existiera el cuórum deliberatorio (7 miembros), requisito indispensable conforme al inciso segundo del artículo 32 de los estatutos, dice la providencia.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Felipe Urrea demandante que sobre este fallo explicó “el Consejo de Estado ya tomó la decisión de que efectivamente sí hubo expedición irregular de este acto electoral debido a que eligieron a Juan Esteban Cortés como director encargado sin quorum.

Esa pues es la decisión que hemos recibido y que efectivamente pues nos obliga a hacerle un llamado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío a que sigan llevando prácticas acordes con la ley, con la institución, con los estatutos, porque es que ya van varias veces en que el Consejo de Estado ha declarado la nulidad de la elección del director, recordemos con Jaime Lopera, fue lo mismo. Entonces, sí, un llamado para que, por favor, ya no más como dicen los ambientalistas del Quindío no más descaro en la CRQ

Comunicado CRQ

Sin embargo, Juan Esteban Cortés Orozco continuará en el cargo, esto debido a que es el subdirector Administrativo y Financiero en propiedad y los estatutos de la CRQ indican que cuando falte el director, el cargo lo asumirá el subdirector Administrativo, mientras el Consejo Directivo hace el encargo respectivo o el nombramiento en propiedad.

Frente al fallo del Consejo de Estado, la Corporación Autónoma Regional del Quindío emitió un comunicado donde indica que la entidad respeta y acata las decisiones judiciales, y que los estatutos de la institución prevén este tipo de situaciones, y, por tanto, el cargo lo asumirá el funcionario titular de la subdirección Administrativa y Financiera, funciones que están a cargo de Juan Esteban Cortés Orozco.