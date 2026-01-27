Más de 200 atenciones en las primeras 24 horas de hospital Nelson Mandela

A pocos minutos de que el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, cortara la cinta que simbolizó la apertura del nuevo Hospital de Nelson Mandela, los habitantes del tradicional barrio conformado por 32 sectores acudieron de inmediato a recibir los servicios del moderno centro asistencial.

El primer paciente atendido por el servicio de urgencias fue un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien ingresó tras sufrir una pequeña cortadura en uno de sus pies mientras jugaba fútbol descalzo en una cancha ubicada a pocos metros del hospital. La atención fue inmediata, incluso cuando los asistentes e invitados al acto inaugural aún no se habían retirado del lugar.

Durante las primeras 24 horas de funcionamiento, el hospital registró más de 200 atenciones médicas, distribuidas de la siguiente manera: 80 consultas de medicina general, 35 atenciones en odontología, 10 ecografías, 10 consultas de psicología, 5 de medicina interna, 30 atenciones por urgencias, 8 consultas de enfermería en crecimiento y desarrollo, 32 consultas de optometría y 20 tomas de muestras de laboratorio clínico.

Con la puesta en funcionamiento de esta moderna infraestructura, más de 100 mil habitantes de la zona cuentan ahora con mejores condiciones de acceso a los servicios de salud, en términos de oportunidad y estándares de calidad.

Así lo afirmó el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, quien señaló que el antiguo lugar de atención no reunía las condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar cada uno de los espacios del hospital y anunció que próximamente se iniciará una campaña pedagógica para orientar a la comunidad sobre el uso adecuado y el aprovechamiento de los servicios y especialidades que ofrece el centro asistencial.

Naciris Negrete, habitante desde hace 30 años del barrio Nelson Mandela, expresó su alegría por la apertura del hospital y se mostró optimista al asegurar que será, sin duda, el mejor de la Localidad Industrial y de la Bahía.

Por su parte, María Padilla, residente del barrio Henequén, sector Nueva Jerusalén, quien acudió al servicio de urgencias por un dolor en los riñones, destacó la atención brindada por los profesionales de la salud e invitó a la ciudadanía a utilizar los servicios, resaltando la calidad de la infraestructura y del equipo médico.

De esta manera, Cartagena no solo avanza en infraestructura hospitalaria de calidad, sino que también reafirma su compromiso con una atención en salud digna, oportuna y humanizada para todos sus ciudadanos.