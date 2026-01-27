Lanzan recompensa para ubicar a los responsables de la masacre de una familia en Lérida, Tolima

Tolima

El alcalde del municipio de Lérida, Luis Carlos Amézquita, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de la masacre de tres integrantes de una misma familia, en hechos ocurridos el pasado 23 de enero.

De acuerdo con el mandatario, su administración busca respaldar la gestión de las autoridades para esclarecer el crimen en el que fueron asesinados Martha Zúñiga, su esposo Jhon Jairo Acosta y el hijo de la pareja, Adrián Felipe Acosta, de 19 años.

“Nosotros, como autoridades político-administrativas, estamos trabajando fuertemente para brindar las herramientas necesarias a la Policía Nacional y lograr dar con los responsables. Es una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos, dependiendo de la calidad de la información”, manifestó Amézquita.

El alcalde pidió a los habitantes de Lérida y del Tolima colaborar con la justicia a través de la línea 123 de la Policía Nacional, con el fin de hallar cuanto antes a los autores de la primera masacre registrada en 2026 en el departamento.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, indicó que la principal hipótesis apunta a que el triple homicidio estaría relacionado con una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes, y que las víctimas presentaban anotaciones judiciales por distintos delitos.

“Es un tema que la Policía ha asociado a posibles retaliaciones vinculadas al microtráfico. Lamentamos la muerte de todas las personas que residen en el Tolima y hemos exhortado a la Fuerza Pública y a la Fiscalía a intensificar la lucha contra este delito”, explicó Bocanegra.

Los integrantes de la familia fueron asesinados en horas de la noche al interior de su vivienda, en el barrio Resurgir de Lérida, mientras veían televisión. El hecho causó consternación en el norte del Tolima durante el fin de semana, y según Indepaz, corresponde a la novena masacre registrada en Colombia en lo corrido del año.