Lanzan granada contra vivienda en Prados del Este, en Cúcuta

Cúcuta.

En la madrugada de este martes 27 de enero se registró el lanzamiento de un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en la avenida 4A con calle 8, en el barrio Prados del Este, en la ciudad de Cúcuta.

Según información preliminar, hacia las 2:11 de la mañana la Policía Metropolitana de Cúcuta fue alertada sobre la detonación de un artefacto que, al parecer, correspondería a una granada de fragmentación.

La explosión causó daños materiales en la fachada y estructura del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

La vivienda afectada consta de tres pisos y en ella residen tres familias diferentes. Al momento de los hechos, el propietario del predio no se encontraba en el lugar.

Tras las primeras indagaciones, los residentes manifestaron no haber recibido amenazas previas y aseguraron desconocer las razones del ataque.

Así mismo, un ciudadano que se encontraba en el sector indicó haber observado a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, quien presuntamente sería el responsable del lanzamiento del artefacto explosivo.

Las autoridades adelantaron el acordonamiento del sector y avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del atentado e identificar al responsable de este hecho que generó temor entre los habitantes del sector.