La IA será el centro del debate sobre poder, ética y humanidad en el Hay Festival Cartagena 2026

En su XXI edición, el Hay Festival Cartagena de Indias pondrá a la inteligencia artificial en el centro de una conversación pública urgente y necesaria. Lejos de abordarla únicamente como una herramienta de innovación, el festival propone pensar la IA como un fenómeno que atraviesa dimensiones éticas, políticas, económicas y culturales, y que redefine la manera en que tomamos decisiones, producimos conocimiento y nos relacionamos como sociedad.

Entre el 29 de enero y el 1 de febrero, Cartagena será escenario de encuentros con algunas de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo en torno a la tecnología, la ciencia y la filosofía. A través de estas conversaciones, el festival invita a mirar más allá del deslumbramiento tecnológico para preguntarse quién controla estas herramientas, a quién benefician realmente y cuáles son los costos humanos, sociales y ambientales que suelen quedar fuera del relato dominante.

Karen Hao: el imperio detrás de los algoritmosUna de las conversaciones centrales estará protagonizada por la periodista estadounidense Karen Hao, reconocida por su trabajo de investigación sobre las grandes corporaciones tecnológicas y autora del libro El imperio de la IA. Con una trayectoria que incluye cobertura directa de la industria tecnológica desde Silicon Valley, Hao es hoy una de las voces más autorizadas para analizar las estructuras de poder que sostienen el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

En el Hay Festival Cartagena, Hao desentrañará cómo los sistemas de IA dependen de cadenas de trabajo invisibles, extracción intensiva de recursos naturales y un consumo energético sin precedentes, muchas veces sostenidos por mano de obra precarizada en el sur global. Su conversación propone una mirada crítica sobre el carácter “imperial” de la industria tecnológica y sobre las desigualdades que se reproducen bajo la promesa de eficiencia y progreso.

Las caras ocultas de la tecnología y la pérdida de la privacidadEstas reflexiones se amplían con la participación de la filósofa Carissa Véliz, profesora de la Universidad de Oxford y una de las principales especialistas en ética de la privacidad a nivel mundial. Véliz ha advertido de manera consistente sobre los riesgos de una sociedad que normaliza la recolección masiva de datos personales y la vigilancia constante como precio inevitable del avance tecnológico.

En Cartagena, Véliz invitará a reflexionar sobre la pérdida de la privacidad como una nueva forma de poder, analizando cómo los datos se han convertido en un recurso estratégico que condiciona libertades individuales, procesos democráticos y modelos económicos. Su conversación plantea preguntas urgentes sobre los límites éticos de la innovación y sobre la necesidad de regulación en un entorno digital cada vez más intrusivo.

Infraestructuras invisibles y desigualdad tecnológicaA esta conversación se suma Chao Tayiana, investigadora y activista cuyo trabajo se centra en examinar las infraestructuras invisibles de la tecnología, especialmente las condiciones laborales, sociales y económicas que hacen posible el funcionamiento de la inteligencia artificial a escala global. Su mirada se enfoca en los trabajadores y comunidades que sostienen estos sistemas desde posiciones periféricas y que rara vez aparecen en los discursos celebratorios sobre la innovación.

En el Hay Festival Cartagena, Chao Tayiana aportará una perspectiva fundamental para entender la inteligencia artificial no sólo como un avance técnico, sino como un sistema atravesado por relaciones de poder, desigualdad y extracción de valor. Su participación permitirá ampliar el debate sobre el impacto real de la IA en el sur global y sobre la urgencia de construir modelos tecnológicos más justos, transparentes y responsables, que reconozcan el trabajo humano detrás de los algoritmos.

Ciencia, tecnología y nuevas formas de habitar el mundoEl diálogo sobre inteligencia artificial en Cartagena se inscribe en una mirada más amplia sobre ciencia y conocimiento. En ese cruce entre tecnología, biología y ecología se sitúa la participación de la bióloga colombiana Brigitte Baptiste, una de las científicas más influyentes de América Latina.

En conversación sobre su libro Transecología, Baptiste propone entender el cambio —tecnológico, ambiental y cultural— como una constante, y reflexiona sobre cómo la diversidad, la transición energética y la revolución digital transforman nuestra manera de habitar el planeta. Su mirada complementa la discusión sobre inteligencia artificial al situarla dentro de un ecosistema complejo donde interactúan tecnología, naturaleza y sociedad.

Con este conjunto de encuentros, el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 reafirma su vocación como un espacio donde las grandes preguntas del presente se discuten de manera abierta, plural y rigurosa. En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, la concentración del poder y la crisis de confianza, el festival propone detenerse a conversar, escuchar y pensar colectivamente.

Entender la inteligencia artificial, no es solo un ejercicio técnico, sino una forma de defender nuestra propia humanidad. Cartagena vuelve así a consolidarse como el escenario donde la ciencia, la tecnología y las humanidades se encuentran para imaginar futuros más justos y conscientes.