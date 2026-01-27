Israel confirmó que fue uno de sus soldados el que amenazó a carabineros en Cisjordania

El Ejército de Israel confirmó este martes que el hombre armado que interceptó y amenazó el pasado domingo a dos agentes de los Carabinieri italianos en Cisjordania era uno de sus soldados, y no un colono, como se sospechó inicialmente, según un comunicado del Ejército enviado a EFE y emitido tras la investigación preliminar.

La confirmación militar llega un día después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia elevara una protesta diplomática formal y su titular, Antonio Tajani, convocara al embajador de Israel en Roma para exigir explicaciones por lo que calificó de “incidente grave”.

Lea también: Netanyahu ante el Parlamento israelí: “Ya no hay rehenes en Gaza”

Los Carabinieri (policía militarizada italiana) se encontraban el domingo realizando una visita preparatoria para una misión de los embajadores de la Unión Europea (UE) en un poblado cercano a Ramala, ubicado en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.

Pese a que los agentes portaban pasaportes y credenciales diplomáticas, y viajaban en un vehículo debidamente identificado, fueron interceptados por un hombre armado que los amenazó e interrogó, argumentando que estaban en una supuesta área militar.

En la nota de protesta difundida el lunes por la cancillería italiana, se detallaba que los agentes fueron retenidos “probablemente por un colono bajo la amenaza de una ametralladora”, sospecha reforzada porque el mando militar israelí (COGAT) negó inicialmente que el lugar fuera una zona restringida.

Sin embargo, los militares israelíes compartieron hoy su propia reconstrucción de los hechos tras una “investigación preliminar”.

Según el Ejército, el soldado identificó el vehículo como sospechoso al circular por una ruta cerrada al tránsito civil y designada como “zona militar cerrada”.

Los militares argumentan que la matrícula diplomática “no estaba identificada en ese momento”, por lo que el soldado procedió a detener el coche “apuntando con su arma sin disparar” e instruyó a los pasajeros a identificarse.

El comunicado de las autoridades israelíes subraya que, una vez que los pasajeros se identificaron como diplomáticos, el soldado “los liberó inmediatamente e informó del incidente a sus comandantes”.

Como conclusiones de la investigación preliminar, el Ejército afirmó que su soldado “actuó conforme a los procedimientos exigidos al encontrarse con un vehículo sospechoso” aunque “no actuó conforme a los procedimientos aplicables a vehículos diplomáticos, ya que el vehículo no estaba identificado como tal”.

Le puede interesar:Israel mató a cuatro palestinos en Gaza mientras Trump oficializó su Junta de Paz en Davos

“El soldado fue citado a una reunión de aclaración y revisión de procedimientos, que también serán reforzados para todos los soldados en la zona de Judea y Samaria”, concluye el comunicado.