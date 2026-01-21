Israel mató a 11 gazatíes, incluidos 3 periodistas, en ataques a lo largo de la Franja

Al menos 11 palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fallecieron este miércoles 21 de enero, en disparos y bombardeos del Ejército israelí a mediodía en varias zonas de la Franja de Gaza, informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Este mismo medio detalló que siete palestinos murieron en el centro de Gaza, dos en el sur y dos en el norte.

En el ataque en el centro de la Franja, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza fue bombardeado por drones israelíes mientras circulaba por el corredor de Netzarim (cerca del Hospital Turco).

El vehículo transportaba a fotoperiodistas que trabajaban con el comité y las primeras informaciones indican que estaban grabando con un dron cuando el vehículo fue impactado.

En un comunicado, el organismo de rescate indicó que “los cadáveres de los tres periodistas fallecidos en un ataque aéreo israelí en la zona de Al Zahra, al suroeste de Ciudad de Gaza, fueron llevados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah”, en el centro de la Franja.

La Defensa Civil identificó a los tres reporteros como Mohammed Salah Qashta, Abdul Rauf Shaat y Anas Ghneim.

Shaat trabajó previamente para AFP como fotógrafo y videorreportero.

El ejército israelí dijo que está verificando la información.