Golpe al tráfico local de estupefacientes en Bolívar: cae la banda “Los de la Línea” en Villanueva

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal-Sijin, con el apoyo de la Infantería de Marina, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado “Los de la Línea”, mediante la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas en el sector conocido como El Bronx, en el municipio de Villanueva, Bolívar.

Como resultado de estas acciones judiciales, se materializaron cuatro capturas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación, adelantada de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación – Seccional Bolívar, permitió establecer que esta estructura criminal se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes, actividad que estaría relacionada con la ocurrencia de homicidios selectivos en esta jurisdicción.

Durante el proceso investigativo, los funcionarios lograron realizar interceptaciones a varias líneas telefónicas, a través de las cuales se recolectó un importante acervo probatorio que evidenciaría la comercialización de estupefacientes al servicio de bandas criminales que delinquen en la zona norte del departamento de Bolívar.

Asimismo, se conoció que los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Este importante resultado es producto del trabajo articulado de investigación que adelanta la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, orientado a desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y a reducir los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana”, afirmó el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial conforme a la ley.