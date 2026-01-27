Francotirador asesino a infante de Marina en Bahía Solano, Chocó

La Armada Nacional confirmó el asesinato del Infante de Marina Regular Kaleth Aldana Córdoba en el Puesto Avanzado de Infantería de Marina (PAIM) Mecana, ubicado en el municipio de Bahía Solano, Chocó.

De acuerdo con el comunicado oficial, el uniformado recibió un impacto de arma de fuego, al parecer por parte de un francotirador perteneciente a un grupo armado ilegal que delinque en la zona.

Tras el ataque, el personal militar presente brindó primeros auxilios en el lugar, pero debido a la gravedad de la herida, el infante de Marina falleció minutos después.

La institución naval informó que la víctima era oriunda de San Vicente del Caguán y llevaba más de cinco meses prestando servicio militar. Además, anunció acompañamiento interdisciplinario a sus familiares y expresó sus condolencias.

Lea más: Población obligada por ‘Pate Palo’, cabecilla de disidencias ‘Calarcá’, impidió su captura en Meta

La Armada rechazó el ataque, calificándolo como un acto terrorista que vulnera los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, e indicó que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Asimismo, aseguró que las tropas continuarán desarrollando operaciones contra los grupos armados ilegales en el Pacífico chocoano