Población obligada por ‘Pate Palo’, cabecilla de Disidencias ‘Calarca’, impidió su captura en Meta

En diálogo con Caracol Radio, el general John William Cotua, Comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, reveló nuevos detalles de la operación militar que avanza junto a la Fuerza Aeroespacial contra la estructura criminal Marco Aurelio Buendía, facción de alias ‘Calarcá’.

Según el oficial, estos corredores concentran buena parte de la cadena del narcotráfico. “Son importantes porque allí prevalecen los cultivos de hoja de coca. Hay producción de pasta de coca, hay producción de clorhidrato de cocaína y, garantizando el control criminal de este sector, ellos están generando muchos beneficios económicos para estas estructuras”, explicó.

Videos conocidos por Caracol Radio dan cuenta de cómo la población civil, obligada por las Disidencia, impiden la captura de ‘Paté Palo’.

En los videos conocidos se observa a tropas de la Fuerza Pública avanzando por una vía destapada hacia el caserío, mientras varios civiles salen de sus viviendas, se concentran en el camino y forman una barrera humana para bloquear el paso de los uniformados.

Las imágenes muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, realizando señas, gritando y grabando con teléfonos celulares, lo que obligó a frenar el avance de la operación en medio de la tensión registrada en la zona.

Alias ‘Patepalo’, objetivo prioritario

El Ejército confirmó que alias ‘Patepalo’ es el cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía y cuenta con orden de captura vigente por múltiples hechos violentos contra civiles. Además, esta identificado como el principal responsable de la presión extorsiva que se vive en zona rural de Vista Hermosa, Meta.

“Este bandido es un bandido bien peligroso, es un bandido que ha realizado unas acciones criminales sobre el sector allá de Vista Hermosa, tiene ya una orden de captura expedida por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación”.

Según la información oficial, este cabecilla está implicado en el asesinato de un civil en en el sector de Arumales, así como en el homicidio de dos agricultores en Vista Hermosa.

De igual forma alias ‘Patepalo’ mantiene un esquema sistemático de extorsión contra campesinos y finqueros de la región. Solo en el segundo semestre de 2025 se registraron nueve eventos armados, seis casos de constreñimiento a la población civil y al menos 32 citaciones extorsivas.

“Les cobra por hectárea de tierra. Ese es el método criminal que utiliza esta estructura”, señaló el oficial.

Las citaciones se realizan mediante boletas y reuniones forzadas, donde los habitantes rurales son obligados a pagar cuotas ilegales bajo amenazas.

Ejército niega disparos contra viviendas civiles

Tras la difusión de audios y videos en redes sociales que mostraban a familias saliendo de sus viviendas con niños, el Ejército negó que se hayan presentado disparos contra casas durante los recientes combates.

“El combate no fue en las casas. En ningún momento se puso en riesgo a la población civil ni las viviendas”, aseguró el comandante, quien enfatizó que las operaciones se ejecutaron bajo parámetros del Derecho Internacional Humanitario.

No obstante, el Ejército advirtió que las estructuras criminales estarían utilizando viviendas civiles como puntos de refugio.

“Estos bandidos están utilizando las casas de los civiles. Cuando los criminales se quedan en esas viviendas, estas pierden la condición de bien protegido”, explicó el oficial, haciendo un llamado a la comunidad a no permitir la instrumentalización por parte de grupos armados.

Corredor criminal bajo presión militar

Finalmente, el Ejército confirmó que las operaciones continuarán sobre el corredor que va desde Vista Hermosa hasta el río Guayabero y la vertiente oriental de la Serranía de La Macarena, zona clave para el narcotráfico y la extorsión.

“Estamos determinados a proteger a la población civil y derrotar estas estructuras criminales”, concluyó el comandante.