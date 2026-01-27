El desmonte del peaje de La Quiebra de Vélez generará cierres parciales y temporales en la vía.

Manizales

La Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Infraestructura, informó a la comunidad que desde ayer lunes 26 de enero y hasta el viernes 30 de enero se estarán realizando labores de desmonte del peaje de La Quiebra de Vélez.

Durante el desarrollo de estos trabajos será necesario implementar cierres temporales de un solo carril, en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y del personal que adelanta las labores técnicas.

La Secretaría de Infraestructura recomienda a los conductores y usuarios:

• Planificar sus desplazamientos con antelación.

• Transitar con precaución y a baja velocidad por el sector.

• Atender la señalización instalada y las indicaciones del personal autorizado.

• Considerar tiempos adicionales de viaje mientras se desarrollan las actividades.