Ejército y Sijín capturan a alias ‘El Abuelo’ por microtráfico en Achí, sur de Bolívar

En el marco de una operación coordinada, tropas del Batallón de Infantería General Antonio Nariño (Brigada 19 del Ejército Nacional) y unidades de la Sijín de la Policía de Bolívar, lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido en el mundo delictivo como alias ‘El Abuelo’.

El operativo se llevó a cabo en la zona urbana del municipio de Achí, donde el detenido presuntamente lideraba una red de microtráfico que operaba desde su propia residencia. Según las investigaciones, el capturado llevaba más de cinco años dedicado a la comercialización de sustancias ilícitas bajo esta modalidad.

Impacto en la seguridad La actividad delictiva de alias ‘El Abuelo’ representaba un factor de inestabilidad para la convivencia ciudadana, afectando especialmente a los jóvenes de la zona. Con su captura, se logra interrumpir una cadena de suministro de estupefacientes que operaba hace media década, recuperar la tranquilidad en el entorno residencial donde se realizaban las ventas y fortalecer la presencia estatal mediante la articulación entre el Ejército y la Policía Nacional.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.