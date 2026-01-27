Ecopetrol realizó más de 11.000 diagnósticos preventivos de salud en comunidades de Cartagena

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a la refinería de Cartagena, la Unidad Móvil de Salud, liderada por Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO), logró en 2025 la formulación de un total de 11.193 diagnósticos médicos para promover la atención y prevención temprana de 19 enfermedades en los habitantes de esta zona de la ciudad.

La labor de identificación de patologías se practicó en 7.403 cartageneros, quienes pudieron acceder sin costo alguno al esquema de atención asistencial primario, que se brinda por medio de su oferta de servicios en medicina general, psicología, odontología, exámenes de citología, toma de exámenes y entrega de medicamentos.

“Gracias a esta oportunidad, se me ha facilitado acceder a una atención médica rápida, que en algunos casos se presta en zonas alejadas de mi comunidad. Es un servicio que nos ayuda a tratar de forma rápida las enfermedades y a tratarlos con las medicinas que nos entregan”, aseguró María del Rosario Torres, habitante del barrio Ceballos.

Como parte de la atención integral que se realiza desde febrero del año pasado, se han despachado 82.393 unidades de medicamentos a 5.022 usuarios, para iniciar un tratamiento contra estas afecciones de salud. Gracias a esta apuesta, la Empresa avanza en su propósito de cerrar brechas en el acceso a la salud y buscar el bienestar del territorio y sus comunidades.