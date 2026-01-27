A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Dos profesores colombianos entre los 50 mejores del mundo

Los profesores Jairo Rafael Castro y Joshue Castellanos son finalistas del Global Teacher Prize.

David Santiago Suescun Cruz

Jairo Rafael Castro y Joshue Castellanos son dos docentes que gracias a su vocación por la enseñanza, lograron convertirse en finalistas de este prestigioso certamen internacional.

En A Vivir Que Son Dos Días, explicaron cuáles fueron los proyectos que los llevaron a participar. El profesor Joshue presentó una propuesta basada en la mirada pedagógica sobre el territorio y el agua; por otro lado el profesor Jairo Rafael desarrolló una iniciativa que motiva a las nuevas generaciones a través de charlas y talleres gratuitos, impactando a más de 45 mil estudiantes.

Ambos se han convertido en una inspiración para los colombianos y con sus proyectos, están dando un nuevo aire de esperanza. Ahora esperan la decisión final del jurado del concurso, cuyo premio asciende a un millón de dólares.

