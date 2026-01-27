Desarticulan red de microtráfico del ‘Clan del Golfo’ en Villanueva: cuatro capturados

Durante el desarrollo de una operación coordinada entre unidades de la Armada de Colombia y de la Policía Nacional, fueron capturados cuatro sujetos, presuntos expendedores de droga, los cuales harían parte de una estructura criminal al servicio del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo” que delinque en el norte del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La operación en la que participaron tropas del Batallón de Infantería de Marina No.12 adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No.1 y uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), tuvo lugar en el municipio de Villanueva, durante una diligencia de allanamiento a una vivienda en la que fueron capturados cuatro sujetos sobre quienes recaían órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía General de la Nación, por presuntamente pertenecer a un Grupo Delincuencial Organizado como “La Línea”, el cual sería el encargado de la distribución y acopio de sustancias estupefacientes del “Clan del Golfo” en esta zona del departamento bolivarense.

Con estas capturas se debilitan las estructuras logísticas y criminales de estas organizaciones, impactando de manera directa sus economías ilícitas y fortaleciendo la seguridad de la población que habita en la región Caribe.

La Armada de Colombia a través de sus componentes desplegados en todo el territorio nacional, reafirma su compromiso permanente con la protección de los ciudadanos y continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas para debilitar las estructuras al servicio del crimen organizado.