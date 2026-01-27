DATT impulsa campaña “Pal Colegio Me Muevo Seguro”en el regreso a clases en Cartagena

Con el propósito de promover una movilidad segura durante el regreso a clases, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cartagena, inició la campaña “Pal Colegio Me Muevo Seguro”, una iniciativa orientada a fortalecer la educación vial y fomentar buenas prácticas de seguridad en los desplazamientos hacia las instituciones educativas.

La campaña busca generar conciencia en padres de familia, acudientes, conductores y niños sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables en la vía, garantizando la protección adecuada de los menores de edad durante sus recorridos diarios a la escuela.

“Estamos dando recomendaciones a los padres de familia sobre la importancia de los elementos de seguridad como el casco, el cinturón de seguridad, siempre acompañado de un adulto responsable. La motocicleta es solo para dos personas, no para tres, ni cuatro. Primero la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, explicó José Mendoza, agente de transito del DATT.

“Pal Colegio Me Muevo Seguro” se desarrollará hasta el mes de marzo y contempla actividades pedagógicas, jornadas de sensibilización y acompañamiento en entornos escolares, con el fin de promover una cultura de respeto por las normas de tránsito y contribuir a que los estudiantes lleguen seguros a sus colegios y regresen felices a sus hogares.

“Es algo muy bueno porque a veces nos aseguramos nosotros y dejamos a nuestros niños sin protección de manera inconsciente, me parece súper bueno que se estén realizando estas recomendaciones y que nos hagan ver que estamos cometiendo una mala práctica”, expresó Yeimis Matos, madre de la familia.

El DATT recuerda a la ciudadanía que, de acuerdo con el decreto vigente de restricción a la circulación de vehículos, está prohibido el transporte de niños menores de 12 años en motocicletas, en cualquier modalidad y cilindraje, así como el transporte de mujeres en estado de gestación. Estas medidas buscan salvaguardar la vida y la integridad de los actores más vulnerables en la vía.

Con esta iniciativa, el DATT reafirma su compromiso con la seguridad vial y hace un llamado a la corresponsabilidad de la comunidad para construir entornos de movilidad más seguros, especialmente, para la niñez cartagenera.