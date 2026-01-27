Controlan incendio en bodega de un centro logístico en Galapa

En la mañana de este martes 27 de enero se registró un incendio en una bodega del Centro Logístico Stock Caribe, ubicado en el municipio de Galapa.

La magnitud de las llamas generó movilización de organismos de socorro y unidades de emergencia, que llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara.

Durante las maniobras, las autoridades no reportaron personas lesionadas o afectadas por el incidente, solo daños materiales.