Contraloría rescata el Hospital Nelson Mandela: de elefante blanco a obra entregada en Cartagena

El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, continúa con las visitas de seguimiento que realiza la Contraloría General a obras de infraestructura en el país, como parte de su estrategia “Salvando Obras”. En esta ocasión recorrió los nuevos hospitales de Canapote y Nelson Mandela en Cartagena, Bolívar. Este último, tuvo un retraso de 11 años.

El Vicecontralor Zuluaga asistió a la entrega de este centro hospitalario donde verificó, de primera mano, el estado de esta obra culminada y que fue alertada por la Contraloría General con un pobre avance del 15%. Hoy ya está lista para ponerla al servicio de la ciudadanía con su dotación completa al 100%.

Desde que inició su construcción en 2014 y una inversión de $32.566 millones, gracias al seguimiento permanente de la Contraloría General, 24 mesas de trabajo con contratistas, interventores, autoridades involucradas y de la mano de las veedurías ciudadanías, hoy pasó de ser un elefante blanco a una obra que beneficiará a más de 45 mil habitantes de Cartagena y los corregimientos circunvecinos.

Las obras de infraestructura hospitalaria en el Distrito de Cartagena fortalecen la débil red hospitalaria con la que se cuenta; moderniza y garantiza la calidad y el acceso a una mayor población, reduciendo el tiempo de espera en la atención y genera nuevos empleos contribuyendo con esto al desarrollo económico de la ciudad.

El Nelson Mandela será el centro asistencial público más moderno e importante de la localidad 3 de Cartagena.