Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

Contraloría rescata el Hospital Nelson Mandela: de elefante blanco a obra entregada en Cartagena

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga verificó la culminación de la obra, que estuvo estancada con solo un 15% de avance y hoy está lista para beneficiar a 45 mil habitantes

Hospital de Nelson Mandela. // Alcaldía de Cartagena

Hospital de Nelson Mandela. // Alcaldía de Cartagena

Wendy Chimá Pájaro

El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, continúa con las visitas de seguimiento que realiza la Contraloría General a obras de infraestructura en el país, como parte de su estrategia “Salvando Obras”. En esta ocasión recorrió los nuevos hospitales de Canapote y Nelson Mandela en Cartagena, Bolívar. Este último, tuvo un retraso de 11 años.

El Vicecontralor Zuluaga asistió a la entrega de este centro hospitalario donde verificó, de primera mano, el estado de esta obra culminada y que fue alertada por la Contraloría General con un pobre avance del 15%. Hoy ya está lista para ponerla al servicio de la ciudadanía con su dotación completa al 100%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde que inició su construcción en 2014 y una inversión de $32.566 millones, gracias al seguimiento permanente de la Contraloría General, 24 mesas de trabajo con contratistas, interventores, autoridades involucradas y de la mano de las veedurías ciudadanías, hoy pasó de ser un elefante blanco a una obra que beneficiará a más de 45 mil habitantes de Cartagena y los corregimientos circunvecinos.

Las obras de infraestructura hospitalaria en el Distrito de Cartagena fortalecen la débil red hospitalaria con la que se cuenta; moderniza y garantiza la calidad y el acceso a una mayor población, reduciendo el tiempo de espera en la atención y genera nuevos empleos contribuyendo con esto al desarrollo económico de la ciudad.

El Nelson Mandela será el centro asistencial público más moderno e importante de la localidad 3 de Cartagena.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad