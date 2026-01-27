Colombia está en el top 51 de las mejores ciudades del mundo

El chef mexicano Arturo Negrete contó en A Vivir Que Son Dos Días que llegó a Bogotá en 2015 y que, desde entonces, la ciudad se convirtió en su segundo hogar. Aunque su plan inicial era abrir un restaurante, decidió quedarse y construir su vida en la capital colombiana.

Negrete aseguró que Bogotá lo conquistó por su diversidad, su vida nocturna y su amplia oferta cultural, pero, sobre todo, por la calidez de su gente. “Yo no cambio Bogotá por Toronto”, afirmó, al comparar su experiencia en Canadá con la vida en Latinoamérica.

Durante la conversación también se mencionó que Bogotá ocupa el puesto 51 en el ranking World’s Best Cities, elaborado por Resonance Consultancy, y el octavo lugar a nivel mundial en vida nocturna. Además, la capital se destaca por sus parques, la ciclovía y su constante actividad cultural.

Actualmente, el chef se encuentra en México; sin embargo, mantiene un fuerte vínculo con Colombia, país donde tiene una hija y al que considera una parte fundamental de su historia.