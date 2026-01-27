Cayeron dos hombres con munición de uso privativo de las Fuerzas Militares en El Carmen de Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia que realizaban labores de patrullaje, control y disuasión, logró la captura de dos presuntos delincuentes en el sector del 28, en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron cuando los uniformados observaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, a quienes se les hizo la señal de pare. Sin embargo, estos hicieron caso omiso y emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la calle 23 del barrio Centro, donde fueron interceptados y capturados.

El conductor fue identificado como Carlos Mario Alian Rojas, natural de Tierralta, Córdoba, a quien se le halló en su poder un bolso tipo canguro color azul que contenía 15 cartuchos calibre 5.56 de diferentes lotes, además de un teléfono celular.

De igual forma, fue identificado el parrillero como Miguel Ángel Pérez Montes, natural de Sampués, Sucre, a quien se le encontró un bolso tipo canguro color negro que contenía 16 cartuchos calibre 5.56, un panfleto alusivo al grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y un teléfono celular marca Samsung, el cual fue destruido por el capturado antes de realizarse el respectivo registro.

De acuerdo con información preliminar, este último es conocido con el alias “El Artesano” y sería un presunto sicario al servicio del Clan del Golfo, además de estar presuntamente vinculado a hechos delictivos como homicidios ocurridos en el municipio de Magangué.

Al ser requeridos por el permiso para el porte o tenencia de la munición incautada, los capturados manifestaron no contar con ningún tipo de documentación.

“Estos resultados obedecen al trabajo permanente de patrullaje, control y prevención que adelanta la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, con el fin de contrarrestar el accionar de estructuras criminales y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los detenidos y el material de guerra incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.