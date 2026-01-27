Cartagena estrena el calendario de running en Colombia con la novena Media Maratón del Mar

Cartagena volverá a ser punto de partida del calendario nacional de grandes carreras atléticas. El próximo 22 de febrero, La Heroica acogerá la novena edición de la Media Maratón del Mar, una cita que reunirá a 9.500 corredores nacionales e internacionales y que consolida al Caribe como escenario protagónico del atletismo en Colombia.

La competencia, que se disputará en las distancias de 21 y 10 kilómetros, recorrerá algunas de las principales vías de la ciudad en un trazado que combina exigencia deportiva, paisaje urbano y proyección turística. La Media Maratón del Mar se ha convertido en uno de los eventos que marcan el inicio del año atlético en el país, tanto para corredores recreativos como para atletas de mayor nivel.

Las cifras confirman su crecimiento. Más del 80% de los corredores llegarán desde más de 30 departamentos de Colombia, mientras que cerca de 400 corredores internacionales, provenientes de 15 países, se contagiarán con el deporte y la magia de Cartagena. La distribución por género también refleja un equilibrio poco habitual en este tipo de competencias: el 50,2 % de los inscritos son hombres y el 49,8 % mujeres, un indicador que ratifica al running como un deporte para todos, sin ningún tipo de distinción.

La ciudad no es solo el escenario, sino parte central de la experiencia. Correr junto al mar Caribe, atravesar sectores históricos y partir desde el entorno portuario hacen de la Media Maratón del Mar una carrera singular. De hecho, es una de las pocas en el mundo que inicia en un puerto, una característica que comparte con ciudades como Valparaíso, en Chile, y Rotterdam, en Países Bajos.

Como antesala a la competencia, los días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. La feria reunirá cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud, el bienestar y el estilo de vida, y espera recibir alrededor de 20.000 visitantes. Allí se llevará a cabo la entrega oficial de kits, de manera personal e intransferible, con presentación de documento de identidad físico y en jornada continua.

La programación deportiva se complementa con la carrera MMM Kids, dirigida a niñas y niños, con recorridos de 1 y 2 kilómetros, según la edad, que se realizará el sábado 21 de febrero. Esta iniciativa refuerza el enfoque familiar del evento y su apuesta por el deporte formativo, ampliando el impacto de la carrera más allá de la alta competencia.

“La Media Maratón del Mar es una plataforma que conecta deporte, ciudad y turismo. No se trata solo de correr 21 kilómetros, sino de vivir Cartagena desde otra perspectiva, integrando el esfuerzo deportivo con la riqueza cultural y lo que nos hace únicos como país y región”, explica Carlos Martínez, director del evento.

El impacto de la carrera trasciende lo deportivo. La llegada de miles de corredores y acompañantes impulsa sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, dinamizando la economía local y fortaleciendo a Cartagena como destino de turismo deportivo. A ello se suma su aporte en la promoción de hábitos de vida activa y en la construcción de una narrativa urbana alrededor del deporte.

La Media Maratón del Mar cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como el Grupo Puerto de Cartagena, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Contecar, ASICS, Sistecrédito, Gatorade y Agua Cristal, además del apoyo institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, de la Policía y la Armada Nacional, una articulación público-privada que sostiene la proyección del evento.

Con cada edición, la Media Maratón del Mar afianza su lugar como una plataforma de ciudad que integra deporte, turismo y experiencia internacional, y posiciona a Cartagena como uno de los escenarios relevantes del running en el Caribe.