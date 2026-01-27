Cartagena debuta en FITUR SPORT 2026: ‘La Heroica’ se proyecta como potencia del turismo deportivo

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026 - Madrid), Cartagena de Indias participó por primera vez en FITUR SPORT, el espacio especializado que reúne a los destinos y empresas más destacados del segmento de turismo deportivo a nivel mundial. Esta presencia estratégica subraya la transformación de la ciudad, que ha pasado de ser un destino exclusivamente patrimonial o de sol y playa a convertirse en un escenario de alto rendimiento para atletas y aficionados.

Cartagena de Indias se presentó ante el mercado europeo con un portafolio robusto, respaldado por el crecimiento exponencial de eventos que ya son referentes en el calendario internacional.

Cartagena: la pista natural del Caribe

La ciudad ha demostrado su capacidad logística y técnica al ser sede de competencias que combinan la exigencia física con la belleza arquitectónica y natural:

- Media Maratón del Mar: Considerada una de las carreras más hermosas de la región, inicia al interior del Puerto de Cartagena y recorre el Centro Histórico. En sus ediciones 2024 y 2025, movilizó a más de 9.000 corredores por año, atrayendo a cerca de 25.000 visitantes (entre atletas y acompañantes) en cada edición.

- Ironman 51.50 y 70.3 Cartagena: triatlón de élite que cruza las aguas de la Bahía de las Ánimas y las carreteras de la zona rural de Cartagena. En los últimos dos años, ha contado con más de 2.500 participantes de 72 países, generando un impacto económico superior a los 10.000 millones de pesos por evento.

Impacto económico y perfil del turista deportivo

El turismo deportivo es uno de los segmentos más rentables para la ciudad. El perfil del turista deportivo se caracteriza por una estancia promedio más larga (entre 3 y 5 días) y un gasto per cápita superior, dado que viajan con familias, equipos técnicos y requieren servicios especializados de nutrición, fisioterapia y transporte logístico. Cada gran competencia irriga recursos directamente a la economía popular, desde el sector hotelero hasta los guías y restaurantes.

“Cartagena lo tiene todo para ser el destino deportivo por excelencia en el Caribe. Nuestra geografía nos regala el mar para la náutica y una topografía ideal para el ciclismo y el running; nuestro clima tropical es un reto atractivo para deportistas de alto nivel y nuestra infraestructura hotelera y logística es de clase mundial. Además, contamos con una robusta conectividad aérea nacional e internacional, y una oferta complementaria en gastronomía, historia y bienestar, que garantiza que el atleta no solo venga a competir, sino a vivir una experiencia integral junto con sus acompañantes en la ciudad”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

En los últimos años, Cartagena ha sido sede de eventos de gran nivel como:

- La Serie del Caribe (Béisbol).

- El Open Latino de Tenis.

- Mundiales de Patinaje y competencias náuticas internacionales (Vela y Kitesurf).

- XXXI Campeonato Sudamericano de Futbol Sub 20

- Open Latino de Kangoo

- ⁠Reto Movistar

- ⁠La Vuelta a Colombia Femenina.

¿Qué es FITUR Sport?

Es la sección de la feria FITUR dedicada exclusivamente al turismo deportivo. Su objetivo es analizar las tendencias del mercado, fomentar el networking entre destinos y marcas de deporte, y promover la sostenibilidad y la tecnología aplicada a los eventos masivos, siendo el escaparate principal para destinos que buscan diversificar su demanda turística a través de la vida activa.