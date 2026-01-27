Carlos Manuel Vesga conquista a Vince Gilligan con Pluribus

Durante la conversación, Vesga compartió detalles inéditos de su experiencia interpretando a Manuzos, un personaje construido desde el silencio, las microacciones y una narrativa visual exigente, muy distinta a la televisión tradicional. La serie, producida por el creador de Breaking Bad y Better Call Saul, lo llevó a enfrentar uno de los mayores retos de su carrera actoral.

El actor explicó que gran parte de su trabajo se basó en acciones físicas sin diálogo, una apuesta arriesgada que exigía precisión y concentración en cada escena. Según relató, muchas de estas secuencias se rodaron en tomas largas, casi como si se tratara de un cortometraje, lo que convirtió el proceso en una experiencia intensa y desafiante.

Vesga también contó cómo llegó a formar parte del proyecto tras un extenso proceso de audiciones en el que participaron cerca de 700 actores de toda Latinoamérica, experiencia que calificó como una lección de humildad y gratitud. Además, destacó la cercanía y apertura creativa de Vince Gilligan, quien según afirmó escucha y valora las propuestas de los actores en el set.

Uno de los momentos más significativos de la entrevista fue la reflexión sobre la representación del Tapón del Darién en la serie. Vesga resaltó el rigor investigativo del equipo de producción y el respeto con el que se abordó una realidad migratoria que sigue ocurriendo, subrayando la responsabilidad que implicó interpretar a un personaje marcado por el desarraigo y la pérdida.

El actor colombiano también se refirió al reconocimiento internacional que ha tenido Pluribus y recordó con emoción la mención que recibió durante la gala de los Globos de Oro por parte de Rhea Seehorn, su compañera de elenco, quien destacó su trabajo sobre el escenario.

Con una carrera sólida en la televisión colombiana y una proyección internacional en ascenso, Carlos Manuel Vesga se consolida como uno de los actores nacionales con mayor presencia en producciones de alto nivel, llevando una historia colombiana a una de las series más comentadas del momento.