Capturan a un hombre y aprehenden a dos menores tras robar restaurante en el sur de Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la estación de Policía Bosa, lograron la captura de un hombre de 23 años y la aprehensión de 2 menores de 15 y 17 años por los delitos de hurto y lesiones personales.

Estas personas habrían ingresado de manera violenta a un restaurante en el barrio Islandia y haciendo uso de un arma de fuego tipo traumática, robaron elementos personales de las personas que se encontraban en este lugar, así mismo, en este hecho el administrador resultó lesionado. Luego de cometer este robo emprendieron la huida en un vehículo.

La patrulla de vigilancia que se encontraba cerca de este lugar fue alertada por la ciudadanía y se desplegó un plan candado logrando cuadras más adelante interceptarlos y capturarlos. Durante el procedimiento se les halló en su poder un arma de fuego tipo traumática y los elementos que minutos antes habían hurtado.

El capturado, los menores aprehendidos y elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, para que respondan por los hechos que se les atribuyen.