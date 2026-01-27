Capturado alias ‘El Manchas’, en Turbaco, presunto delincuente con amplio prontuario criminal

En una ofensiva contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Turbaco propinan un importante golpe contra la delincuencia en el barrio El Prado, capturando en flagrancia a “el Manchas”, por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía de Turbaco, permitió sorprender a “el Manchas”, intimidando con arma de fuego a un adolescente, despojándolo de un celular y una prenda de oro.

Al capturado, de 39 años de edad, se le incautó un arma de fuego tipo pistola, con un cargador y cuatro cartuchos calibre 9 milímetros. Asimismo, se recuperó el celular hurtado.

El presunto delincuente presentaba nueve (9) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2021, 2024), intimidaciones o amenazas (2026), hurto calificado (2008, 2024, 2025), tráfico de estupefacientes (2016, 2025) y receptación (2024).

Al parecer, este actor criminal sería el responsable de varios hurtos cometidos en diferentes sectores de esta localidad.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en el área metropolitana, con un servicio de Policía más cercano”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Las autoridades, invitaron a la comunidad a seguir colaborando y cooperando para judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan el municipio, a través de la Línea de Emergencia 123