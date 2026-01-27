Capturadas dos personasen Bolívar con 10 kilos de base de coca cunado se movilizaban en un vehículo

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, logró asestar un contundente golpe contra las estructuras multicrimen dedicadas al narcotráfico.

En las últimas horas, mediante actividades de control vial, se logró la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como la incautación de 10 kilogramos de base de coca, sustancia con la cual se podrían producir aproximadamente 12.000 dosis.

Durante el procedimiento también fueron incautados un vehículo y dos teléfonos celulares.

La acción policial se desarrolló en el kilómetro 67 de la Ruta 2515, El Carmen de Bolívar, donde fueron capturados Gustavo Adolfo Herrera Gómez, natural de Galapa (Atlántico), y Jean Carlos Murillo Herrera, natural de Barranquilla (Atlántico).

Al realizar el registro al vehículo, los uniformados hallaron una caleta industrializada, activada mediante una fuente alterna de fluido eléctrico, que permitía levantar parte de la estructura del automotor en el área del parabrisas y el airbag, facilitando el acceso al compartimento oculto donde se encontraba el estupefaciente.

La sustancia incautada esta avaluada en 72 millones de pesos. De acuerdo con información de inteligencia, el alcaloide provenía del departamento del Atlántico y tenía como destino final la ciudad de Cartagena, donde al parecer sería distribuido para surtir expendios de droga.

“Este resultado demuestra la efectividad de los controles en las vías del departamento y el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres por combatir el narcotráfico y proteger la seguridad de los ciudadanos”, afirmó el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional ha incautado 15.444 dosis de sustancias alucinógenas y ha capturado 70 personas por este delito.