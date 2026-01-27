Boyacá debuta con stand propio en Fitur y se posiciona ante el turismo internacional

Boyacá participó por primera vez con un stand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los eventos más relevantes del sector turístico en Europa, donde obtuvo una positiva acogida por parte de visitantes y operadores del sector.

En A Vivir Que Son Dos Días, la secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, explicó que esta apuesta busca fortalecer el desarrollo económico del departamento a través del turismo, aprovechando el buen momento que atraviesa el país en esta industria.

Durante la feria, Boyacá presentó una ruta turística artesanal y exhibió productos de la marca Artesanías de Boyacá, despertando interés por sus saberes ancestrales, textiles tradicionales como la ruana y destinos emblemáticos como las aguas termales, el Nevado del Güicán y las minas de esmeraldas.

Aunque el stand fue pequeño, los visitantes lo calificaron como “boutique”, al ofrecer una muestra auténtica del departamento. El balance, según la funcionaria, fue positivo en términos de visibilidad, generación de contactos y oportunidades comerciales.